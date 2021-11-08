Dünya Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz

Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz

Dünya

Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söyledi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 00:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bağdat’ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle toplayan Kazımi, burada yaptığı konuşmada, "Dünkü suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız." dedi.

Bağdat’ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Kazımi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın Şii milis güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ürküten manzara! Üç mezar daha ortaya çıktı