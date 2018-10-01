Irak eski güzellik kraliçesine ölüm tehdidi

Instagram'da 2.8 milyon takipçisi olan eski güzellik kraliçesi ve model Tara Fares'in perşembe günü Bağdat'ta sokak ortasında vurulması sonrası bir video yayımlayan Şeyma Kasım Abdülrahman, ''Ölme sırası sende'' diyen mesajlar aldığını belirtti.

"KADINLAR TAVUK GİBİ KATLEDİLME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Şeyma Kasım, Tara Fares'i 'şehit' diye nitelerken Irak'ta kendi ayaklarının üzerinde durmalarıyla tanınan kadınların "tavuk " gibi katledilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Son üç yıldır daha güvenli olduğu için Erbil'de yaşayan, ama zaman zaman Bağdat'a giden 22 yaşındaki Tara Fares, gündüz gözü Bağdat'ın 'Camp Sarah' bölgesinde iki motosikletli tarafından otomobiline ateş açılması sonucu öldürülmüştü.

2015 GÜZELLİK KRALİÇESİ

Tehdit edilen Şeyma Kasım da Fares gibi bir Instagram yıldızı ve 2015 Irak güzellik kraliçesi, aynı zamanda TV sunuculuğu yapıyor.

Fares'den iki gün önce kadın hakları savunucusu Suad el Ali, Basra'da silahla vurularak öldürülmüştü.

İBADİ'DEN AÇIKLAMA

Ağustos ayında Bağdat'ta güzellik salonu sahibi olan Rafif el Yaseri and Raşha el Hassan evlerinde şüpheli şartlar altında ölü bulunmuştu.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, ''Bu suçların gerisinde bir plan olduğu izlenimi edindim'' diyerek soruşturma emri verdi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Irak İçişleri Bakanlığı'ndan Fares cinayetiyle ilgili açıklama