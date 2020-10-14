Türkiye Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

14 Ekim 2020, Çarşamba 22:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA


İlgili Haberler
İstanbul’da sahte içki ölümlerinde sayı 10’a yükseldiHakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi




Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Frig medeniyetiyle dünyaya açılıyor
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul’da sahte içki ölümlerinde sayı 10’a yükseldi