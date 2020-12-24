Irak’ın kuzeyinde PKK’lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
24 Aralık 2020, Perşembe 19:39 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA