Irak’ın kuzeyinde PKK’lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu’nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi. Açıklamada, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği de vurgulandı.

AA