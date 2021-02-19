Türkiye Irak’ın kuzeyinden atılan roketler Çukurca’daki köye düştü

Irak’ın kuzeyinden atılan roketler Çukurca’daki köye düştü

Türkiye

Irak’ın kuzeyinden atılan roketler Çukurca’daki köye düştü

Terör örgütü PKK tarafından Irak’ın kuzeyinden atılan roketler Hakkari Çukurca’daki bir köye düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

19 Şubat 2021, Cuma 18:43 Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK tarafından, Irak’ın kuzeyinden Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi. Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü’ndeki cami ile bir evin yakınına düştü. Saldırının hemen ardından belirlenen hedefler Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK’nın Gara’da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

DHA

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