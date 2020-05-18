Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 3 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 15:50 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
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