Olayda ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ın Yeşil Bölge'sine 3 roket düştü. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliği'nde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü. Olayda ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.

''Ölü ya da yaralı yok''

Saldırı sonrası Irak ordusundan yapılan açıklamada, ''Yeşil Bölge’ye katyuşa roketi düştü, ölü ya da yaralı yok.'' denildi.

#olayıngeçmişi

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne dün gece balistik füzelerle saldırı düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırısı sonrası açıklamalarda bulundu. Trump, ''Dün gece İran’ın Irak’taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askeri zarar görmedi.'' dedi.

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