Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.

Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA



