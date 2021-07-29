Dünya Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü

Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü

Dünya

Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2021, Perşembe 11:03 Son Güncelleme:
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Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.

Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA


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