Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü
Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
29 Temmuz 2021, Perşembe 11:03 Son Güncelleme:
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Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.
Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
AA
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