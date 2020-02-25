Irak'ta aynı aileden 4 kişide koronavirüs
Irak'ta aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.
25 Şubat 2020, Salı 12:56 Son Güncelleme:
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Covid-19'a rastlandı. Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi.
Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.
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