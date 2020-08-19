Dünya Irak’ta bir günde en yüksek corona virüs vakası kaydedildi

Irak’ta bir günde en yüksek corona virüs vakası kaydedildi

Dünya

Irak’ta bir günde en yüksek corona virüs vakası kaydedildi

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 82 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 576 kişide daha virüs tespit edilmesiyle bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 01:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 576 yeni vaka kaydedildi. Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 6 nin 36'ya, vaka sayısı da 184 bin 709'a yükseldi.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısı ise 131 bin 840'a ulaştı.

Irak'ta, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı.

AA


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