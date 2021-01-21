Irak’ta çifte patlama: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta can pazarı yaşandı. Polis yetkilileri, Bağdat'ın merkezindeki Tayran meydanında bir ticaret merkezinde iki ayrı patlama olduğunu açıkladı. Irak devlet televizyonu ise patlamaların intihar saldırıları olduğunu bildirdi. Yaralıların çoğunun durumu ağır olduğu kaydedildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısında artış olabileceğini ifade etti.

Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız yaptığı açıklamada; "Arka arkaya iki bomba patlatıldı, ölü ve yaralı sayısı artabilir" dedi.