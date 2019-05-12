İran: ABD uçak gemisini vururuz

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'yi Basra Körfezi'ndeki savaş gemisini vurmakla tehdit etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Hacızade, "40-50 civarında savaş uçağı ile 6 bin personeli olan savaş gemisi önceleri bizim için bir tehditti, bugün ise hedef durumunda." dedi.

ABD uçak gemisinin Basra Körfezi'ndeki konumunun İran unsurlarına yakınlığına işaret eden Hacızade, "Amerikalıların durumu dişlerimiz arasındaki et gibi. Eğer hareket ederlerse başlarına ineriz. Daha önce bunlar bizim için tehditti şimdi ise bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin savaş söyleminden kaçınmasıyla ilgili Hacızade, bunun sebebinin körfezdeki ABD askeri unsurlarının savunma açıklarının bulunmasından kaynaklandığını söyledi.

Hacızade, "Bize yakın yerdeler. 300 kilometre uzaklıktaki tekneyi vurma kapasitesine sahip füzelere sahibiz. Bu füzelerin menzili son çalışmalarla 700 kilometreye çıktı" diye konuştu.

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AA



