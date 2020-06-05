İran, corona virüste ikinci dalgayı yaşıyor

İran’daki corona virüs vakaları nisan ayında zirveye ulaştıktan sonra mayıs ayında azalmış, fakat ayın ikinci yarısında tekrar artışa geçmişti. Ülkede son 4 gündür tespit edilen vaka sayısı, 3 binin üzerinde seyrediyordu.

Bundan önce en yüksek vakanın tespit edildiği gün 30 Mart olmuş, 3 bin 186 vaka kayıtlara geçmişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İran ve Irak’a yönelik gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurmuştu.





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