Dünya İran, corona virüste ikinci dalgayı yaşıyor

İran, corona virüste ikinci dalgayı yaşıyor

Dünya

İran, corona virüste ikinci dalgayı yaşıyor

Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da ikinci dalga yaşanıyor. Yeni vaka sayısında rekor kırıldı.

05 Haziran 2020, Cuma 09:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İran’daki corona virüs vakaları nisan ayında zirveye ulaştıktan sonra mayıs ayında azalmış, fakat ayın ikinci yarısında tekrar artışa geçmişti. Ülkede son 4 gündür tespit edilen vaka sayısı, 3 binin üzerinde seyrediyordu.

Bundan önce en yüksek vakanın tespit edildiği gün 30 Mart olmuş, 3 bin 186 vaka kayıtlara geçmişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İran ve Irak’a yönelik gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurmuştu.


İlgili Haberler
İran normalleşme takvimini açıkladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Stetoskop kulaklı doktor: Cemil Taşçıoğlu
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi