İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün gerçekleştirilecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı için dün akşam Ankara'ya geldi. Ruhani, Beştepe'de resmi törenle karşılandı.

BEŞTEPE'DE ÖNEMLİ TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı yapılacak. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 2 gün sürecek olan Ankara ziyaretine 6 bakanın eşlik ettiği öğrenildi. Ruhani, kritik Ankara ziyaretinde ekonomi, enerji, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Suriye meselesi ile ilgili önemli konu başlıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. İki liderin saat 13:00'te ortak açıklama yapması bekleniyor.





Hasan Ruhani'nin aracına Cumhurbaşkanlığı Atlı Muhafız Alayı personeli de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişine kadar eşlik etti