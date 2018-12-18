İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'ye gelecek

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte başkanlık edeceği Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı için Türkiye'ye gelecek

18 Aralık 2018, Salı 20:10
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruhani'nin başkanlıklarında 20 Aralık Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek

Ruhani'nin ziyareti sırasında ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

Toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

AA

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