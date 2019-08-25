İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesi'nden ayrıldı Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'ne davet üzerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldikten sonra, uçakla ülkeden ayrıldı