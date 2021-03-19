Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye geliyor

Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, bugün Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

19 Mart 2021, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.

AA




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