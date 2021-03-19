İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye geliyor
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, bugün Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.
19 Mart 2021, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.
AA