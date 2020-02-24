İran'da hafta sonu düzenlenen parlamento seçimlerine katılım yüzde 42'de kalınca İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, 'koronavirüs propagandasını' suçladı. 11. Dönem Meclis Seçimlerine katılım, bir önceki seçime göre yüzde 30 civarında azaldı. Yüzde 42, 1979 yılından bu yana görülen en düşük seçim katılım düzeyi. Koronavirüsün ülkeye sıçramasıyla birlikte 8 kişi hayatını kaybetti. Pazar günü bir televizyon programında konuşan Fazli'ye göre, vatandaşları sandıktan alıkoyan en büyük unsur, İran düşmanlarının yürüttüğü koronavirüs hakkındaki kara propaganda.

'Oy vermek dini bir görev'

Katılım oranının en düşük olduğu yer yüzde 25'le başkent Tahran oldu. Ülke genelinde ise 24 milyon kişi sandık başına gitti. Seçim öncesinde oy vermenin dini bir görev olduğunu duyuran İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, resmi sitesinden "Virüsle ilgili son iki aydır başlayan bu olumsuz propoganda seçimden önce giderek büyüdü" mesajını paylaştı. Koronavirüs nedeniyle ölen 8 kişi ile İran, Çin dışında en çok ölüm görülen ikinci ülke konumunda.



