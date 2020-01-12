İran karıştı! Hamaney istifa sloganları atıyorlar
İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Halk, Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hamaney) istifa" sloganları attı.
Başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride rejim karşıtı sloganlar atıldı.
"Hamaney istifa"
Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hamaney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.
İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.
Trump, Farsça tweet ile destek verdi
ABD Başkanı Donald Trump, İran halkına yönelik bir mesaj paylaştı. "Protestolarınızı yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanan Trump, "Cesaretiniz ilham verici." dedi.
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