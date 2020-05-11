11.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Dünya İran kendi savaş gemisini vurdu, onlarca asker öldü

İran kendi savaş gemisini vurdu, onlarca asker öldü

Dünya

İran kendi savaş gemisini vurdu, onlarca asker öldü

İran donanmasının Basra Körfezi'de kendi ülkesine ait bir savaş gemisini vurması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 09:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İran'da dün düzenlenen deniz tatbikatı sırasında meydana gelen kazada 19 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Ofisi, dün Basra Körfezi'nde düzenlenen deniz tatbikatı sırasında Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklanan kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Koranek savaş gemisinin iskeleye çekildiği belirtilen açıklamada, olayın detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran medyası, İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran ordusundan sabaha karşı yapılan yapılan açıklamada ise olayın Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı bir kaza olduğu ve bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

AA


İlgili Haberler
İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Korona yokken tatbikatı yapılmış