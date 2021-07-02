İran, koronavirüs varyantları nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı
Son dakika haberine göre, İran, koronavirüsün mutasyonlu varyantları nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı.
02 Temmuz 2021, Cuma 12:58 Son Güncelleme:
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İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, Kovid-19'un mutasyonlu varyantlarının görüldüğü bazı ülkelerden direkt ya da dolaylı olarak girişlerin yasaklanması kararı aldı.
Karara göre Botswana, Brezilya, Esvatini, Hindistan, Osuta, Malavi, Mozambik, Nepal, Güney Afrika, Uruguay, Zambiya ve Zimbabve'den İran'a direkt ya da dolaylı olarak giriş yapılamayacak.
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