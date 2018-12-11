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  • İran plakalı TIR'a baskın! Uyuşturucu etkisi olan ilaçlar ele geçirildi

İran plakalı TIR'a baskın! Uyuşturucu etkisi olan ilaçlar ele geçirildi

Kocaeli'den İstanbul’a giden İran plakalı TIR, şüphe üzerine durduruldu. Polisler TIR’da uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

11 Aralık 2018, Salı 16:51 Son Güncelleme:
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İran plakalı TIR'a baskın! Uyuşturucu etkisi olan ilaçlar ele geçirildi

Kocaeli polisi, İran plakalı TIR ile İstanbul’a giden sürücüyü TEM yolunda durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, çekiciye gizlenen ve uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 ilaç ele geçirdi.

TIR sürücüsü, gözaltına alındı. İstanbul’da da sürdürülen operasyon sonucu 3 kişi daha gözaltına alındı.

'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçundan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Selda Hatun TAN/DHA


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