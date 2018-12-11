İran plakalı TIR'a baskın! Uyuşturucu etkisi olan ilaçlar ele geçirildi Kocaeli'den İstanbul’a giden İran plakalı TIR, şüphe üzerine durduruldu. Polisler TIR’da uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı