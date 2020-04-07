Dünya İran salgın kontrolü için tarih verdi

İran salgın kontrolü için tarih verdi

Dünya

İran salgın kontrolü için tarih verdi

Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi olan İran'da salgının kontrol altına alınmasının hedeflendiği tarih açıklandı.

07 Nisan 2020, Salı 12:20 Son Güncelleme:
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İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınını mayıs sonuna kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi. Fars Haber Ajansına göre, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Nemeki, Kovid-19'la ilgili ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi. 

Nemeki, "İnşallah, Kovid-19'u mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına alacağız" dedi. 

ABD yaptırımlarının corona virüsle mücadeleyi olumsuz etkilediğini yineleyen Nemeki, "Henüz hastalığı kontrol altına alabilmiş değiliz. Hastalığın üzerimize gelmesini beklemiyoruz, yaptığımız çok sayıdaki testlerle biz hastalığın üzerine gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Virüsün kontrol altına alınması için sosyal mesafe ve izolasyonun önemine dikkati çeken Nemeki, "Salgın süresinin uzaması ekonomiye zarar veriyor. Sağlık tedbirleri kapsamında alınan kararların ekonomiyi çökertmeyecek kararlar olmasına özen gösteriyoruz" açıklamasında bulundu. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

AA


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