İran seferleri iptal, uçaklar geri dönüyor

Karar doğrultusunda Tahran-İstanbul seferini yapmak için havalanan İran Havayolları'na ait iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü. Uçakların Tahran Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

İran'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Ölümcül virüs dünyada 2 bin 600'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Türkiye-İran sınırını kapattı

Türkiye İran'daki koronavirüs vaka ve ölümlerindeki artış nedeniyle Türkiye-İran sınırını kapattı. İran'dan Türkiye'ye tüm kara ve demir yolu geçişleri ile tüm uluslararası uçuşlar durduruldu.





DHA

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