İran, dünya genelinde 1.502 vaka ile koronavitüsten en çok etkilenen ülkeler arasında. Ülkede yeni koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 66'ya ulaşırken, İran'da dini Lider Ayetullah Hamaney'e danışmanlık yapan 72 yaşındaki Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi'nin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, tüm dünyada şaşkınlık yarattı. ABD Başkanı Donald Trump ise Cumartesi günü, koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için İran ile birlikte mücadele etmeye gönüllü olduğunu açıklamış, mesajını İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla iletmişti . İran ve ABD 1980'den beri doğrudan iletişim kurmuyor, diplomatik ilişkiler İsviçre aracılığıyla yürütülüyor.

'Onlara ihtiyacımız yok'

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin koronavirüs konusu üzerinden İran'ın birliğine karşı propaganda kampanyası yürüttüğünü belirterek ABD'ye şüpheli yaklaşımını vurguladı. Musevi, Mehr haber ajansın verdiği demeçte, "Virüsün İran'da yayılmasından beri ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü propagandayı gözlemliyoruz ve Amerikalıların İran'ın moralini bozmak için yaptıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Tahran yönetiminin, ABD'nin koronavirüs konusundaki yardım teklifine şüpheli yaklaştığını belirten Musevi, "Onlara ihtiyacımız yok" dedi.

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