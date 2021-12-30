İran: Viyana müzakerelerinde iyi bir ilerleme kaydettik

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın Başmüzakerecisi Ali Bakıri, Avusturya’nın başkenti Viyana'da nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin sekizinci turu sonrası devlet televizyonuna konuştu.

Bakıri, "Sekizinci tur müzakerelerinde üzerinde durduğumuz konu başlığı yaptırımların kaldırılması oldu. Bu konuda karşılıklı olarak görüşmeler ve yazışmalar yapıldı. Sekizinci tur Viyana müzakerelerinde iyi ilerlemeler kaydettik" dedi. Yılbaşı nedeniyle Viyana müzakerelerine kısa bir ara verdiklerini belirten Bakıri, "Yılbaşı tatili sonrası batılı heyetlerin yaptırımların kaldırılması konusuna daha ciddi yaklaşacaklarını umuyorum" ifadelerini kullandı.

İran ile 4+1 ülkeleri arasında 29 Kasım tarihinde Viyana’da başlayan 7. tur nükleer müzakerelere heyetlerin başkentlerde istişarelerde bulunması için ara verilmişti. Sekizinci tur müzakereleri 27 Aralık tarihinde yeniden başlamıştı.

İHA