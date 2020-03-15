İran'da 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 113 kişi öldü
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e çıktı. Son 24 saat içerisinde vaka sayısı ise 1,208 yükseldi.
15 Mart 2020, Pazar 14:06 Son Güncelleme:
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da bugün 113 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken toplam can kaybı 724'e yükseldi.
724 ölüm, 12 bini aşkın vaka
İran'ı etkisini gün geçtikçe daha fazla hissettiren koronavirüste, vaka sayısı 12 bini aşarken, bugün yaşanan 113 ölümle beraber toplam ölü sayısı 724'e yükseldi.
Ölenlerin yaş ortalaması 67
İran Sağlık Bakanlığı ise ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu açıkladı. Virüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.
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