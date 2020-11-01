İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Corona Virüsle Ulusal Mücadele Kurulu Güvenlik ve Sosyal Disiplin Komitesi Başkanı Hüseyin Zülfikari yasağa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zülfikari, açıklamada, "Tahran ve Elborz eyaletlerinin de aralarında bulunduğu 25 eyalete özel araçlarla giriş-çıkışlar yasaklandı." ifadelerini kullandı.

Rezevi Horasanı, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Fars, Huzistan, Kürdistan, İsfahan, Kum, Merkez, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Hürmüzgan, Yezd, Loristan, İylam, Çaharmahal-Bahtiyari, Hemedan, Zencan, Kirman ve Simnan'da uygulanacak yasağın yarın yerel saatle 12.00'de başlayıp, cuma günü 24.00'te sona ereceği belirtildi.

Toplam can kaybı 35 bin 298'e yükseldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 25 eyalet merkezinde zorunlu olmayan iş yerlerinin 4 Kasım'dan 13 Kasım'a kadar 10 günlük süreyle kapatılacağını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte virüsten 434 kişi hayatını kaybederken, bugün itibarıyla toplam can kaybı 35 bin 298'e, vaka sayısı da 620 bin 491'e ulaştı.

AA







