İran'ın Kum şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi. Son gelişmeyle beraber İran'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum'da 2, Arak kentinde de 1 İranlı olmak üzere tedavi altına alınan 3 kişi olduğunu açıkladı.

Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi" dedi

Dün virüs nedeniyle 2 kişi ölmüştü

İran'ın Kum şehrinde korona virüsü taşıdığı tespit edilen ve karantina altında bulunan 2 kişi dün hayatını kaybetmişti. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Vahap Zade de olayı doğrulamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla koronavirüsü ile mücadele merkezi oluşturulurken, virüsün görüldüğü Kum şehrinde okullar bugün için tatil edildi.