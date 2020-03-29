İran'da 35 günlük bebekte corona virüsü tespit edildi
Dünya corona virüs ile mücadele ederken İran'dan üzen bir haber geldi. İran'ın Rezevi Horasan Eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bebekte yeni tip corona virüsü tespit edildi.
29 Mart 2020, Pazar 13:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tasnim Haber Ajansına konuşan Günabadi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Bazeli, "Nefes darlığı nedeniyle hastaneye getirilen 35 günlük bebeğe, Covid-19 testi yapıldı, sonuç pozitif çıktı." dedi.
Söz konusu bebeğin, ülkede Covid-19 tespit edilen en küçük hasta olduğunu dile getiren Bazeli, küçük bebeğin durumunun iyiye gittiğini belirtti.
Çin'den dünyaya yayılan Covid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.
Ülkede, dün itibarıyla can kaybı 2 bin 517'ye, vaka sayısı 35 bin 408'e ulaştı.
İlgili Haberler
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN