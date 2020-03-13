Dünya İran’da 4,7 büyüklüğünde deprem

İran’da 4,7 büyüklüğünde deprem

Dünya

İran’da 4,7 büyüklüğünde deprem

İran’ın, Irak sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı Dehluran ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13 Mart 2020, Cuma 18:18 Son Güncelleme:
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Dehluran ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 10.32’de kaydedildi. Depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Deprem sonucu can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

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