İran’da 4,7 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Dehluran ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 10.32’de kaydedildi. Depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Deprem sonucu can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA