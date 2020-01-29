İran’da 4.8 büyüklüğünde deprem
İran’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
29 Ocak 2020, Çarşamba 21:44 Son Güncelleme:
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AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 21.07’de merkez üssü İran’in Urmiye ili olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İran’daki deprem Hakkari’de de hissedildi
İran’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari’de de hissedildi.
İran’da 4.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem Hakkari’de de hissedildi. Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.
TAHRAN (İHA)
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