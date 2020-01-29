İran’da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 21.07’de merkez üssü İran’in Urmiye ili olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İran’daki deprem Hakkari’de de hissedildi

İran’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari’de de hissedildi.

İran’da 4.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem Hakkari’de de hissedildi. Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.





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TAHRAN (İHA)