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Dünya İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem

Dünya

İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran’ın başkenti Tahran’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

08 Mayıs 2020, Cuma 00:18 Son Güncelleme:
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İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, şu ana kadar 60 yaşında bir kişinin öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İran Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek isteyen Tahranlıların, spor salonlarında sabahlayabilecekleri belirtildi.

Tahran’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede çok sayıda artçı depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler

TAHRAN (İHA)


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