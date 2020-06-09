Dünya İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Dünya

İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran’ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09 Haziran 2020, Salı 19:59 Son Güncelleme:
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Beyram ilçesi olan deprem, yerel saatle 20.38’de kaydedildi. Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

AA

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Oral Çalışlar
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