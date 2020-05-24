Dünya İran'da 5.2'lik deprem

İran'da 5.2'lik deprem

Dünya

İran'da 5.2'lik deprem

İran'ın güneybatısında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

24 Mayıs 2020, Pazar 13:41 Son Güncelleme:
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dogonbedan ilçesi olan 5,2 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.41'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Fars, Buşehr ve Huzistan gibi çevredeki eyaletlerden de hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA


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