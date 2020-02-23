İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'da da hissedildi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi. Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti.

Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre 23.44'te Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliği 6.7 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu: “Herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İran sınırındaki 5.9’luk yeni deprem hakkında açıklama yaptı. Soylu, “250 konut ve 300 ahır yıkıldı. 700 konutta da ağır hasar var. Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, “Yaptığımız tespitlerde ve tetkitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Şu ana kadar bize gelen bilgiler doğrultusunda 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var. Bu ölçekte belli bir bölgeyi etkisi altına alan bir deprem olarak şunu söyleyebilirim gittiğimiz gördüğümüz noktalarda da ağır hasar verdiğini söyleyebilirim. Ama buna rağmen yaralılarımız ziyaret ettik. Toplam 39 yaralı. 12 vatandaşımız da taburcu oldu. 39 yaralımızın 2’si yoğun bakımda. 2’si de ameliyat oldular. Diğerleri orta iyi seviyelerde. İnşallah onlar da buradaki tedavilerinden sonra her birinin sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Özellikle şu ana kadar gerek yardım gıda barınma konusunda hem AFAD’ımız, hem Kızılay’ımız kolları sıvamış durumda. Bir taraftan hasar tespitlerimiz devam ediyor. Şu anda 2 binin üzerinde sıcak yemek dağıtılıyor günde 3 öğün” dedi.

Vatandaşlar için çadır kurulumlarının devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu, kuzulama dönemi olan hayvanlar için de ayrı bir ihtimam gösterdiklerini söyledi.

Bakan Soylu, “Başkale’den ve köylerden Van merkeze hastalarımızı ziyaret için geldik. Bakan yardımcımız orada kriz merkezinin başında. Sabaha kadar da özellikle hem çadırların kurulumunu, sobaydı, battaniyeydi, yataktı bunların kurulumunu oraya sevkini, oradaki yemeklerin dağılımını aynı zamanda yarından itibaren de inşallah Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de yıkımlara başlayacaklar. Bu arada sosyal rehabilitasyon da özellikle kurumlarımız tarafından Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve diğer kurumlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Jandarmadan vatandaşlara "Evlere girmeyin" uyarısı

En çok hasarın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşlar okul bahçesine kurulan çadırlara yönlendirildi. Jandarma ekipleri de vatandaşları evlere girmemeleri konusunda uyardı.

Evlerin önünde bekleyen vatandaşlar, ikinci depremin ardından hayvanlarını daha güvenli bölgelere götürdü.

Kızılay ekipleri okul bahçesinde vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Depremlerin ardından elektrik kesintisinin yaşandığı mahallelerde çalışma başlatan VEDAŞ ekipleri, arızaları onararak enerji akışını sağladı.

AFAD görevlileri de depremzedelerin battaniye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerden dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, binaların önünde beklemeye başladı.

9 vatandaşımız hayatını kaybetmişti

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da şiddetli şekilde etkili olmuştu. Van depremi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran sınırında meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Öte yandan, sabah saat 08.52'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede art arda 18 deprem daha meydana geldi. 12.48'de meydana gelen deprem 4,3 olarak kaydedildi.

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