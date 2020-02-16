Dünya İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Dünya

İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16 Şubat 2020, Pazar 18:32 Son Güncelleme:
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Keşm Adası olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 16.00'da kaydedildi. Depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Bu arada 5,8 büyülüğündeki depremden önce saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

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