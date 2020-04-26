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Dünya İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

Dünya

İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

İran'ın Yezd kentinde 800 gram olarak dünyaya gelen bir bebek, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) yendi.

26 Nisan 2020, Pazar 22:32 Son Güncelleme:
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yezd Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Mahmud Nuri, "Kovid-19'a yakalanmış anneden 40 gün önce 800 gram olarak dünyaya gelen Emir Ersalan bebekte yeni tip corona virüs tespit edilmişti. Bugün 1200 gram olan Ersalan bebek hastalığı yendi." dedi. Nuri, bebeğin annesinin de Kovid-19'u yendiğini sözlerine ekledi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla corona virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e ulaştı.

AA


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