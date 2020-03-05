İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. İlahiyan'ın Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.









AA



