Dünya İran'da corona virüsü yenen 100 yaşındaki hasta taburcu edildi

İran'da corona virüsü yenen 100 yaşındaki hasta taburcu edildi

Dünya

İran'da corona virüsü yenen 100 yaşındaki hasta taburcu edildi

İran'ın Kum kentinde 100 yaşındaki yeni tip corona virüs hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

05 Nisan 2020, Pazar 18:14 Son Güncelleme:
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kum Furkani Hastanesi'nde yaklaşık bir hafta yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gören 100 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu. Sosyal medyada görüntüleri yer alan yaşlı adam, sağlık görevlileri ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. İran'da daha önce de 90, 91, 102 ve 106 yaşlarındaki Kovid-19 hastaları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

Vaka sayısı 58 bin 226'ya ulaştı

İran'da bugün itibarıyla corona virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.



AA


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