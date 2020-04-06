İran'ın, dünyayı titreten corona virüsü salgınından aslında en kötü etkilenen ülke olduğu ve 17 bin 500'den fazla kişinin salgında hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Eğer bu iddia gerçekleri yansıtıyorsa, corona virüsü salgınından en kötü etkilenen ülkenin İtalya değil İran olduğu gerçeğine inanmak mümkün.

İtalya'da öü sayısı son olarak 15 bin 887 olarak kayıtlara geçti. İran'ın corona virüsü bilançosunda bildirdiği ölü sayısı ise 3 bin 603. Ülkedeki vaka sayısı 58 bin 226. İran'daki Halkın Mücahitleri Örgütü, İran rejimini dezenfeksiyon yaymakla suçlarken, katil virüsün 240 şehre yayıldığını, İran'ın 31 eyaletinin hepsinde etkisini gösterdiğini ileri sürüyor.









İran'daki doktorlar da, virüs nedeniyle enfeksiyon sayısının zirve yaptığı söylenirken, hükümet sayıların azaldığını iddia ediyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün yaptığı açıklamada yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele için alınan sağlık tedbirlerinin yanında ticari faaliyetlerin de sürdürülebileceğini belirtti.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği "Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Rejim muhalifleri, halkı, sağlıkla ekonomi arasında tercihe zorluyor. Halbuki sağlık tedbirleriyle ekonomik faaliyetler eş zamanlı gerçekleştirilebilir." dedi.









Gerekli tedbirlere riayet etme şartıyla bazı ticari işletmelerin gelecek günlerde faaliyetlerine başlayabileceğini dile getiren Ruhani, "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler, Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler." diye konuştu.





Ruhani, 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren devlet dairelerinin üçte iki personelle halka hizmet vermeye başlayacağını, söz konusu tarihten itibaren resmi kurumların 07.00 ila 14.00 saatlerinde açık olacağını söyledi.

Kutsal mekanların ziyaret yasağının 19 Nisan'a kadar devam edeceğini belirten Ruhani, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 18 Nisan'a kadar verilen aranın uzatılabileceğini kaydetti.

İlgili Haberler Hastaların sokakta tedavi edildiği İtalya, corona virüste ikinci aşamaya hazırlanıyor











