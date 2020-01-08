İran'ın Borazcan kentinden gelen son dakika haberine göre nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Buşehr eyaletinde meydana gelen 4,7 büyüklüğünde depremin nükleer santral yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

AA