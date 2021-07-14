Sadece bekar ve uzun süreli evlilik arayışı içinde olanların faydalanabileceği, yapay zekânın kullanılacağı uygulamaya üye olabilmek için hem kimlik doğrulaması hem de psikoloji testinden geçmek gerekiyor. Farsça arkadaş anlamına gelen ‘Hamdan’ isimli uygulama, İran İslami Propaganda Örgütü’nün parçası Tebyan Kültür Enstitüsü tarafından geliştirildi

İnternet sitesindeki uygulamada kalıcı bir evlilik isteyen ve tek eş arayan bekarlara uygun kişiler bulmak için yapay zekâ kullanıldığı belirtiliyor. İran siber polisi, Hamdan’ın ülkedeki devlet onaylı tek İslami flört uygulaması olduğunu, diğer platformların yasa dışı olduğunu bildirdi. Hamdan’a başvuran iki evlilik adayı arasında uyum görüldüğünde, aileleri bir danışman aracılığıyla bir araya getirilecek. Danışman evlenen çiftlere dört yıl boyunca ‘refakat edecek’.



