İki gündür devam eden protesto gösterilerinde kalabalıklar hükumeti istifaya çağıran sloganlar atıyor.

İran'da bir gazetenin manşetinde Ukrayna yolcu uçağında ölenlerin isimleri paylaşıldı. Gazetenin manşeti ülkede bütün dikkatleri üzerinde topladı.

Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı, İran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderken kalkışından dakikalar içerisinde düşmüş ve uçakta kurtulan olmamıştı.

Trajik olay İran'ın, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinden günler sonra meydana gelmişti.Trajik olay İran'ın, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinden günler sonra meydana gelmişti.









İran yalanlamıştı

İran'ın günlerce ve şiddetle uçağı düşürdüklerine dair iddiaları yalanlamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın insan hatası kaynaklı bir şekilde düşürüldüğünü duyurdu ve özrü diledi.

İranlı yetkililer, bu vahim olaya neden olanların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı ancak, bir üst düzey Devrim Muhafızları Ordusu komutanın uçağa füze çarptığını açıklamaması halkı daha da öfkelendirdi.

Protestocular, ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere, bu trajedinin yaşanmasına neden olan bütün isimlerin istifa etmesini istiyor.





Özür dile ve istifa et

İranlılar sosyal medyada, yetkililerin eleştirileri geçiştirmekle uğraşmak yerine neden aileleri kucaklamaya çalışarak sempatize kazanmak istemediğini eleştiriyor. Bazı kullanıcılar ise, onca yüksek tansiyon yaşanmasına rağmen neden uçağa uçuş izni verildiğini sorguluyor.

Trump: Protestocuları öldürmeyin

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da hükümet karşıtı gösterilerle ilgili açıklama yaptı.

Trump resmi twitter hesabından; "Dünya izliyor, daha da önemlisi ABD izliyor. İnterneti geri açın ve gazetecilerin serbestçe dolaşmasına izin verin! Büyük İran halkınızın öldürülmesini durdurun!” ifadelerini paylaştı.

İran'dan Trump'ın tweetine yanıt

İran Hükümet Sözcüsü, Trump'ın protestoculara destek amaçlı yazdığı tweete cevap verdi. Hükümet Sözcüsü tweeti reddettiklerini açıklayarak, "İranlılar her zaman onun Süleymani'yi öldürdüğünü hatırlayacak" ifadelerini kullandı.