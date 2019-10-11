Son dönemde futbol tutkunu kadınlar erkek kılığında stadyumlara giderek yasaklara meydan okuyordu. Ancak 29 yaşındaki Seher Hudayari, taraftarı olduğu İstiklal Kulübü’nün maçını seyretmek isterken gözaltına alınmış, 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

FIFA’DAN ULTİMATOM

Takımının forma rengi nedeniyle ‘Mavi Kız’ olarak anılan Hudayari geçen ay Tahran’daki Devrim Mahkemesi önünde kendini ateşe verdi ve hayatını kaybetti. Genç kızın ölümü dünyada tepkiye yol açarken Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), kadınların maçlara alınmaması durumunda İran’ı turnuvalardan men edeceği ultimatomunu vermişti.

Bunun üzerine İran dün Kamboçya ile yaptığı Dünya Kupası eleme maçının kapılarını mecburen kadınlara açtı. 100 bin kapasiteli Tahran Stadı’nda kadınlara yalnızca 4 bin 600 koltuk verildi. Kadınlar için ayrı girişler, ek tribünler ve tuvaletler yapıldı. Kadın taraftarların stada giriş-çıkışlarının güvenli şekilde sağlanabilmesi için özel polis ekipleri görevlendirildi.

TAKIMDAN TARİHİ GALİBİYET

Kadınlar maçtan saatler önce stada akın etti. Tribünleri erkeklerden ayrılan kadınlar az sayıda olsalar da 40 yıl sonra özgürce maç izlemenin keyfini çıkardı. Kadın taraftarların desteğini arkasına alan İranlı futbolcular da tarihi bir başarıya imza atarak rakiplerini 14-0 mağlup ettiler.