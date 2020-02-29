Dünya İran'da koronavirüs vakasında korkutan artış

İran'da koronavirüs vakasında korkutan artış

Dünya

İran'da koronavirüs vakasında korkutan artış

İran Meclisi Sözcüsü İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

29 Şubat 2020, Cumartesi 13:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, 100 milletvekilinden alınan korona virüsü testinde 5 milletvekilinin korona virüsüne yakalandığını söyledi.

Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, "Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek" dedi. İran Sağlık Bakanlığı korona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde korona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı.

İlgili Haberler
İran seferleri iptal, uçaklar geri dönüyorKoronavirüs İran'ın ardından Irak'a da sıçradı



Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Bizi kim vurdu?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Yunanistan ve Bulgaristan'a göçmenler için çağrı yapıldı