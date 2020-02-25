Dünyayı sarsan corona virüs (Covid-19) salgını hızını kesmeden yayılmaya devam ediyor.

Corona virüsün sıfır noktası Wuhan'dan dünya ülkelerine yayıldığı biliniyor. Virüse karşı şu ana kadar hiçbir panzehir geliştirilemedi. Çin virüsün yayılmasını durdurmak için ilk iş olarak Wuhan ve Hubei şehirleri başta olmak üzere 50 milyona yakın insanı karantinaya almıştı. Ama karantina başarılı olabilmiş değil. Yabancı ajansların bugün geçtiği son dakika gelişmeleri salgında durumun daha da kötüye gittiğini gözler önüne seriyor.

İran'da ölümlerin sayısı 14'e yükseldi

İran'da 2 kişi daha virüse bağlı semptomlardan hayatını kaybetti. Ülkede ölümlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.

Çin vahşi hayvanların tüketimini ve yasa dışı ticaretini yasakladığını duyurdu. Bazı uzmanlar corona virüsünün kaynağının bu yasa dışı pazarlar olduğunu ifade ediyordu.

Çin devlet yayınları, bu kararla vahşi hayvanların tüketiminin tamamen yasaklaması ve aynı zamanda yaban hayatın yasa dışı ticaretinin engellenmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bu kararın Çinli yetkililerin virüsün yayılmasını durdurmak için 26 Ocak'ta vahşi hayvan ticaretini askıya almasından sonra gerçekleştirdikleri en radikal karar olduğu ifade ediliyor.





İtalya'da 7 kişi can verdi

Virüs dört yeni ülkeye daha sıçradı. Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü. Umman, Bahreyn, Kuveyt ve Afganistan da ilk Covid-19 vakalarını bugün doğrulamıştı. İtalya'da virüse bağlı ölümlerin sayısı 7'ye çıktı.

Türkiye-İran sınırını kapattı

Türkiye İran'daki corona virüs vaka ve ölümlerindeki artış nedeniyle Türkiye-İran sınırını kapattı. İran'dan Türkiye'ye tüm kara ve demir yolu geçişleri ile tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak durduruldu.



