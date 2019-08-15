İran'da küçük uçak düştü
Devlet televizyonu, özel eğitim uçağının havaalanı yakınlarında yere çakıldığını ve uçaktaki iki kişinin öldüğünü duyurdu
İran'ın Simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde özel bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, özel şahsa ait küçük bir eğitim uçağı yerel saatle 09.00'da Germsar ilçesindeki Eflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınlarında düştü.
Uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
AA