İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan sevgilisini tıraş etti
Basketbolcu sevgilisini ziyaret etmek için İran'a giden ancak koronavirüsten dolayı ülkede mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, günlerinin titizlikle geçtiğini anlattı.
19 Mart 2020, Perşembe 08:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İlayda Akdoğan basketbolcu aşkı İranlı Roham Kabir’i görmek için 15 gün önce Tahran’a uçmuştu. Ama ülkede salgın nedeniyle ölü sayısının artması üzerine Türkiye’ye dönemedi. Evde karantinada. Oyuncu dün kuaförlüğe soyundu. Berbere gidemeyen sevgilisi Roham Kabir’i banyoda tıraş etti.
Takipçilerini uyardı
Durumun ciddi olduğunu ve tedbirler konusunda takipçilerini uyaran Akdoğan, dışarıdan gelen her şeyi temizlediklerini anlattı. Akdoğan, “Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz” dedi.