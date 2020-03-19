İlayda Akdoğan basketbolcu aşkı İranlı Roham Kabir’i görmek için 15 gün önce Tahran’a uçmuştu. Ama ülkede salgın nedeniyle ölü sayısının artması üzerine Türkiye’ye dönemedi. Evde karantinada. Oyuncu dün kuaförlüğe soyundu. Berbere gidemeyen sevgilisi Roham Kabir’i banyoda tıraş etti.

Takipçilerini uyardı

Durumun ciddi olduğunu ve tedbirler konusunda takipçilerini uyaran Akdoğan, dışarıdan gelen her şeyi temizlediklerini anlattı. Akdoğan, “Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz” dedi.







